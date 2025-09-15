Gabriel Fernàndez renuncia com a portaveu d'ERC Sabadell (Barcelona) per la "mutació" del partit

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
El fins ara portaveu d'ERC a Sabadell (Barcelona), Gabriel Fernàndez, ha anunciat que renuncia al càrrec per coherència amb els seus valors i davant la "mutació" del partit, ha informat aquest dilluns en un comunicat al seu compte de 'X', recollit per Europa Press.
Creu que "amb el desplegament de la repressió per part de l'Estat espanyol, Esquerra se centra en la lluita antirrepresiva (l'amnistia), deixant relegats la lluita per la independència, la confrontació amb l'Estat espanyol i l'autocentrament nacional, assumint el marc mental espanyol i amb una aliança estratègica amb el PSOE/PSC".
Ha criticat que ERC "no ha sabut trobar el seu lloc i ha quedat emmarcada en l'actual crisi d'agenda ideològica de les esquerres occidentals", i assegura que manté el seu compromís de representació dels veïns de Sabadell i que passarà a la condició de regidor no adscrit.