Gabilondo demana un debat "seriós" sobre l'amnistia i per ara descarta una intervenció del defensor del poble

MADRID, 15 des. (EUROPA PRESS) -

El defensor del poble d'Espanya, Ángel Gabilondo, ha negat una possible intervenció sobre la llei d'amnistia tramitada pel PSOE i els partits independentistes mentre estigui en tramitació, però no ho descarta un cop s'hagi aprovat.

"La institució treballa sense interferir en les vies institucionals per on s'han de canalitzar les discrepàncies polítiques ni en l'òrbita legítima d'actuació dels poders que la Constitució regula", ha dit en una entrevista aquest divendres a Onda Cero, recollida per Europa Press, en què ha afegit que "un cop la llei s'hagi aprovat, la institució s'activarà, per analitzar i, si escau, adoptar les mesures que calgui".

Gabilondo ha explicat que han rebut l'escrit d'alguns ciutadans que demanen examinar aquesta llei però, segons ha explicat, per ara el que "li toca fer" com a defensor del poble és "reclamar que es faci un debat seriós i que les administracions funcionin" perquè no són el Consell d'Estat ni una institució a la qual hagin d'informar prèviament de la llei. "Som més aviat els que, un cop feta la llei, supervisem", ha matisat.

Preguntat sobre si el sorprèn el que ha passat els últims mesos en matèria política, en referència a les negociacions del PSOE amb l'expresident Carles Puigdemont o la moció de censura pactada entre els socialistes i EH Bildu a Pamplona, Gabilondo ha indicat que se sorprèn "moltíssim de gairebé tot" perquè la seva manera de concebre les relacions humanes, socials i polítiques "estan molt allunyades".