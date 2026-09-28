El G8 empresarial català planteja a Sánchez i Illa els principals reptes per impulsar l'economia

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
Les organitzacions que formen part del G8 empresarial català s'han reunit aquest dilluns amb el president espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, als quals han plantejat els principals reptes actuals de l'economia catalana i propostes per impulsar-la, han explicat en un comunicat conjunt.
A més de Sánchez i Illa hi han estat el delegat del Govern central, Carlos Prieto, i el secretari general d'Afers Econòmics en Presidència del Govern central, Manuel de la Rocha.
Per part del G8 hi han participat el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà; el president de Pimec, Antoni Cañete; el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy; el president de Femcat, Tatxo Benet; el president del Racc, Josep Mateu, i el president de Barcelona Global, Josep Lluís Sanfeliu.
A més dels reptes i necessitats de l'economia catalana, han presentat propostes sobre finançament, infraestructures, habitatge, migració, dimensió empresarial i altres factors relacionats amb la competitivitat empresarial.
Han explicat que la trobada s'emmarca en la voluntat de mantenir un diàleg estable amb les administracions públiques, i que l'objectiu és contribuir al debat sobre les decisions estratègiques "per afavorir la competitivitat, el creixement empresarial i el progrés econòmic i social de Catalunya".