El futbol genera 1.521 milions a l'any a Barcelona i sosté 28.000 ocupacions, segons un informe

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
El futbol genera 1.521 milions d'euros anuals a l'àrea de Barcelona i sosté uns 28.000 llocs de feina a jornada completa, segons un informe eleborat per la Cambra de Barcelona.
L'informe quantifica l'impacte econòmic de FC Barcelona, RCD Espanyol, CE Sabadell, CE Europa, UE Sant Andreu, FC Terrassa i CE L'Hospitalet, i afirma que aquests clubs suposen una despesa directa de 981 milions i una recaptació fiscal de 311,9 milions.
Del total, 720 milions són d'impacte directe, que inclou salaris, compres, serveis, operativa ordinària i recaptació fiscal.
La major part de l'impacte, 1.300 milions, són generats pel Barcelona, mentre que l'Espanyol genera uns 200 milions i la resta d'equips, 22,9 milions.
L'informe estima que, si algun dels equips que no són a primera o segona divisió puja a segona, la riquesa generada es pot multiplicar per 2,4 i els llocs de feina, per 2,6.