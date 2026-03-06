Fúnez (PP) veu canvis d'opinió en Sánchez respecte a la guerra: "Sempre menteix"

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)
La sotssecretària de Sanitat i Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha assenyalat aquest divendres els canvis d'opinió en el president del Govern central, Pedro Sánchez, respecte a la guerra a l'Orient Mitjà, i ha afirmat: "Sánchez sempre menteix".
Ho ha dit en unes declaracions als periodistes al laboratori Aldo-Unión d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), al costat del portaveu del PP al Parlament de Catalunya, Juan Fernández, abans de reunir-se amb representants del laboratori.
"Diu aquestes quatre paraules del 'No a la guerra' i minuts després ja surt una fragata per complir, lògicament, amb els nostres compromisos internacionals", i ha afirmat que la política exterior no pot estar al servei d'una persona, en referència a Sánchez, sinó al servei dels interessos del país.
En aquest sentit, respecte a la compareixença de Sánchez al Congrés per informar de la posició de l'executiu sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, Fúnez ha subratllat que el PP va demanar aquesta compareixença per explicar les línies del Govern central i "el compliment o no compliment" dels compromisos tant amb la Unió Europea com amb l'OTAN.
"No és de rebut que el president estigui més preocupat d'una càmera de televisió que de la cambra que representa la sobirania nacional", ha resolt.