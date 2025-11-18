La Fundación Repsol entra a Coleo amb un 14% del capital social

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Repsol, Antonio Brufau, i el CEO de Coleo, David Puyuelo, han signat l'entrada de la Fundación Repsol al capital social de l'empresa amb una participació del 14%, informa la fundació en un comunicat aquest dimarts.
Coleo està especialitzada en la transformació circular en el sector tèxtil, ofereix processos industrials per donar valor a peces usades i desenvolupa solucions circulars, que abasten des de la gestió de residus fins al reciclatge industrial i la producció de fibres reciclades, teixits i peces.
Compta amb tres plantes de gestió de residus a Espanya (Galícia i Catalunya) i una més a Tolosa (França) i amb l'entrada de Fundación Repsol en l'accionariat "podrà avançar en el seu creixement, i obrir noves plantes de gestió de residus i valorització de materials".
Brufau ha assenyalat que la inversió "suposa una clara aposta de la fundació per la nova economia de triple impacte i el seu vincle amb la societat".
Puyuelo, per la seva banda, ha celebrat comptar amb la Fundación Repsol, ja que representa "un suport clau" per desenvolupar la seva visió d'una circularitat europea tèxtil basada en un equilibri entre industrialització, desenvolupament tecnològic i impacte social.