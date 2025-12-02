La Fundación Endesa entrega kits de robòtica a 46 centres educatius catalans

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Endesa ha entregat kits de robòtica a 46 centres educatius catalans per impulsar els projectes tecnològics lligats a l'11a edició de RetoTech, informa Endesa aquest dimarts en un comunicat.
RetoTech és una iniciativa educativa que "vol despertar vocacions tecnològiques entre els joves" i impulsa l'emprenedoria i l'interès per les carreres STEM.
El programa es fa en col·laboració amb les conselleries d'educació de Madrid, Andalusia, Catalunya, Extremadura, les Balears i les Canàries, a més de Lisboa (Portugal).
En l'edició d'aquest any, la Fundación Endesa ha seleccionat 286 centres educatius, dels quals 46 són catalans: 14 d'educació primària i 32 d'educació secundària.
A més, els professors dels centres seleccionats disposen de formació en robòtica i programació.