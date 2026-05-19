La Fundació Vila Casas es querella contra el seu ex-director general per 3 delictes contra el patrimoni

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
El Patronat de la Fundació Vila Casas ha acordat de manera unànime presentar una querella contra el seu ex-director general per presumpta administració deslleial, apropiació indeguda i falsedat documental, segons han informat fonts de la Fundació a Europa Press aquest dimarts.
Segons ha avançat 'La Vanguardia', en la querella es denuncia l'exgerent per suposadament apropiar-se de manera il·lícita de prop de 400.000 euros en al voltant d'un any i mig.
"Davant la gravetat dels fets investigats, la Fundació ha considerat necessari emprendre accions legals per protegir l'entitat i el patrimoni, a més dels valors i la voluntat del fundador", ha assegurat en un comunicat la Fundació.