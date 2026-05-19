Publicat 19/05/2026 11:05

La Fundació Vila Casas es querella contra el seu ex-director general per 3 delictes contra el patrimoni

Archivo - Façana del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -

El Patronat de la Fundació Vila Casas ha acordat de manera unànime presentar una querella contra el seu ex-director general per presumpta administració deslleial, apropiació indeguda i falsedat documental, segons han informat fonts de la Fundació a Europa Press aquest dimarts.

Segons ha avançat 'La Vanguardia', en la querella es denuncia l'exgerent per suposadament apropiar-se de manera il·lícita de prop de 400.000 euros en al voltant d'un any i mig.

"Davant la gravetat dels fets investigats, la Fundació ha considerat necessari emprendre accions legals per protegir l'entitat i el patrimoni, a més dels valors i la voluntat del fundador", ha assegurat en un comunicat la Fundació.

