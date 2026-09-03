La Fundació Sentit Comú celebrarà la tercera edició de la seva Escola el 3 i 4 d'octubre

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Sentit Comú, vinculada als Comuns i a BComú, organitzarà els pròxims 3 i 4 d'octubre la tercera edició de la seva Escola d'Imaginació Política, un espai de debat i formació per abordar respostes davant les opcions "reaccionàries que ofereix l'extrema dreta", informen en un comunicat aquest dimecres.
Amb el lema 'El malestar del món no es cura amb odi, es transforma amb imaginació', debatran al Bloc4 de Can Batlló de Barcelona sobre habitatge, emergència climàtica, feminisme, català, la dretanització dels joves amb el focus posat en les pròximes eleccions municipals el 2027.
L'obertura anirà a càrrec de l'exalcaldessa de Barcelona i presidenta de la fundació, Ada Colau, i de l'eurodiputat Jaume Asens; i hi participaran personalitats com Sara Torres, Erik Harley, Cristina Monge, Eudald Espluga, Laura Macaya, Lionel Delgado i Jaume Palomera, entre d'altres.