La Fundació Seat Cupra dona 4 cotxes a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Seat Cupra ha donat dos Cupra Born i dos Cupra Tavascan a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per reforçar l'atenció mèdica domiciliària adreçada a infants i joves, informa en un comunicat aquest dilluns.
Es tracta d'una iniciativa del projecte 'Health on e-wheels' de la fundació, que té com a objectiu posar la mobilitat elèctrica al servei d'hospitals i que es va engegar el 2023 amb la cessió de tres Seat Ibiza a l'Hospital Clínic de Barcelona i de quatre Cupra Born a l'Hospital Sant Joan de Déu.
L'acte de la donació dels cotxes ha comptat amb la presència de la directora del patronat de la Fundació Seat Cupra, Patricia Such, i del director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo.
"Estem orgullosos de posar a disposició de l'Hospital Sant Joan de Déu, reconegut internacionalment per la seva alta especialització en el tractament i recerca de malalties pediàtriques complexes, dos Cupra Born i dos Cupra Tavascan per millorar l'atenció als pacients més joves a casa seva", ha dit Such.
Per la seva banda, Del Castillo ha fet referència al concepte d''hospital líquid', en al·lusió a un enfocament de l'atenció assistencial que va més enllà de les parets de l'hospital, i ha valorat la donació dels quatre vehicles Cupra, que serviran per reduir els temps d'espera als hospitals i millorar l'atenció sanitària als pacients de zones rurals.