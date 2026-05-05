Fundació Pimec nomena com a vicepresident Emili Rousaud, CEO de Factorenergia

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) - El patronat de la Fundació Pimec ha aprovat el nomenament d'Emili Rousaud, fundador i conseller delegat de la comercialitzadora d'energia Factorenergia, com a nou vicepresident de l'entitat, informa aquest dimarts en un comunicat.
Al llarg de la seva trajectòria, Rousaud ha ocupat càrrecs de responsabilitat en àmbits empresarials i institucionals, entre els quals destaca la seva vinculació amb Pimec, a més de la seva participació a la Cambra de Barcelona, Fira de Barcelona i el FC Barcelona, detalla la fundació.
En concret, l'entitat ha destacat la defensa de Rousaud del talent sènior i la necessitat de comptar amb equips multigeneracionals com un factor de la competitivitat empresarial, en línia amb els objectius de la fundació de promoure una economia més inclusiva.