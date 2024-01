Fundació Pimec crea una plataforma digital de formació gratuïta per ajudar a emprendre negocis

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Pimec ha presentat una plataforma digital de formació gratuïta que té l'objectiu de preparar les persones per emprendre un negoci, informa en un comunicat aquest dijous.

La plataforma es diu Passemppersona i està pensada tant per a empresaris que vulguin emprendre com per a persones que estiguin en atur i vulguin crear una empresa.

El projecte s'ha creat amb una subvenció del Ministeri de Treball i Economia Social i posa "el focus en els elements bàsics per crear, mantenir i fer créixer un projecte empresarial".