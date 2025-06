La Fundació per la Indústria impulsa un espai per repensar el futur industrial de Catalunya

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -

La Fundació per la Indústria ha creat 'La indústria és futur', un nou espai de diàleg i reflexió en format videopòdcast per repensar el futur industrial de Catalunya i millorar la seva competitivitat, informa en un comunicat aquest dimarts.

La iniciativa, amb les entrevistes com a fil conductor, comptarà amb la participació de líders empresarials i experts que posen en valor la indústria com a motor de l'economia.

És el cas de figures com el president executiu de Fuidra, Eloi Planes; el president de KH Lloreda, Josep Maria Lloreda; la presidenta de Coatresa, Ariadna Marín; el president de Grau SA, Àlex Grau; o el president de CIE i de Texfor, Josep Maria Mestres.

El primer videopòdcast va comptar amb el president de la Fundació per la Indústria, Jordi Casas, i amb la intervenció del president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, i durant els següents s'abordaran qüestions com l'impacte de la indústria en l'economia catalana o els principals reptes per afavorir la inversió.

També seran objecte de debat aspectes com la transformació industrial a través de la innovació, la intel·ligència artificial, la digitalització, l'automatització, la sostenibilitat i la gestió del talent.