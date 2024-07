La Fundació Mas Albornà reconeix el celler Familia Torres pel seu compromís social

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Mas Albornà ha lliurat el seu primer guardó Empresa que Crea Oportunitats al celler Familia Torres pel seu compromís social, ha informat en un comunicat aquest dimarts.

L'entitat ha reconegut l'empresa vinícola per la seva aposta per la fundació, i el seu director general, Joan Clotet, ha dit que comptar amb empreses com Familia Torres fa que siguin "més forts".

El premi l'ha recollit la directora d'Innovació i Coneixement del celler i presidenta de la Fundació Familia Torres, Mireia Torres, en una trobada al celler Waltraud a Pacs del Penedès (Barcelona).

Mireia Torres ha destacat que amb Mas Albornà hi ha hagut "una col·laboració continuada de més de 45 anys que ha anat més enllà de la d'un client-proveïdor".

El guardó ha estat elaborat en un dels tallers ocupacionals de la Fundació amb "la fi d'infondre l'ADN social de la Fundació fins l'últim detall".