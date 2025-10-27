La Fundació Leitat, la MútuaTerrassa i la Cambra de Terrassa (Barcelona) impulsen el programa RHIA-VO

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Leitat, la Fundació Recerca i Docència MútuaTerrassa, en col·laboració amb la Cambra de Terrassa (Barcelona), han impulsat el programa 'Repte Hospitalari d'Intel·ligència Artificial al Vallès Occidental (RHIA-VO)', informen en un comunicat conjunt aquest dilluns.
L'objectiu del programa és impulsar la integració efectiva de solucions d'intel·ligència artificial (IA) en entorns hospitalaris de la comarca.
La voluntat és resoldre reptes prioritaris identificats per professionals i experts sanitaris, i promoure la col·laboració entre centres de salut, empreses emergents i l'ecosistema tecnològic.
La iniciativa s'emmarca dins el programa Xarxes territorials d'especialització tecnològica (RETECH) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i té un pressupost de 250.000 euros.
L'impacte esperat ha de "permetre millores tangibles en els processos assistencials, l'eficiència operativa i la satisfacció de pacients i professionals", a més de la consolidació del Vallès Occidental com a pol d'innovació en salut digital.