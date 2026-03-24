Fundació Ibercaja s'incorpora a la Cambra de Barcelona com a soci institucional

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
El director gerent de la Cambra de Barcelona, Roger Guasch, i la directora territorial d'Ibercaja Arco Mediterráneo, Myriam Santos-Morán, han signat l'acord d'incorporació de la Fundación Ibercaja a la corporació, informa la Cambra en un comunicat aquest dimarts.
L'acord s'emmarca en l'estratègia de la Cambra de teixir aliances amb empreses, institucions i altres agents de l'àmbit econòmic per impulsar iniciatives que contribueixin a reforçar un teixit empresarial català potent, competitiu i compromès amb la igualtat d'oportunitats.
De fet, un dels eixos principals de la col·laboració serà la promoció de la igualtat de gènere en l'àmbit econòmic i empresarial a través de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona (ODEE).
La fundació donarà suport al treball de l'ODEE com a col·laboradora estratègica, amb la possibilitat de participar en jornades i espais de debat vinculats als estudis i activitats de l'entitat.
A més, les dues entitats exploraran la possibilitat d'organitzar activitats conjuntes relacionades amb la promoció del lideratge femení en l'empresa.