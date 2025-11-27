La Fundació Familia Torres organitza un tast solidari en benefici d'Actua

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Familia Torres ha organitzat el pròxim 11 de desembre un tast de vins solidari en benefici de la cooperativa d'acció social Actua, informa aquest dijous.
Aquesta cooperativa, amb seu a Vilafranca del Penedès (Barcelona), treballa per la igualtat d'oportunitats i el benestar de la infància, i l'activitat té un preu de 24 euros que es destinaran íntegrament a l'entitat.
L'activitat es farà a la Sala Trade Lab de Familia Torres i en el tast hi haurà els vins Fransola, Waltraud, Clos Ancestral, Jean Leon 3055 Rosé i Jea Leon Vinya Le Havre.