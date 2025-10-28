La Fundació Familia Torres i els Castellers de Vilafranca (Barcelona) organitzen un taller solidari

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Familia Torres i els Castellers de Vilafranca (Barcelona) s'han unit per organitzar un taller casteller i un tast de vins solidari, i la recaptació es destinarà a l'associació Autisme amb Futur, informen en un comunicat conjunt aquest dimarts.
L'activitat tindrà lloc el pròxim 7 de novembre a la seu dels Castellers de Vilafranca, i permetrà conèixer espais relacionats amb la seva història, funcionament i preparació dels castells.
Així mateix, s'organitzarà una visita a l'exposició permanent de la trajectòria de la colla i es farà una experiència pràctica de fer un castell.
En acabar, es farà un tast de quatre vins del Penedès (Barcelona) de Familia Torres i Jean Leon: Waltraud, Clos Ancestral, Mas La Plana i Jean Leon 3055 Rosé.
L'activitat té un preu de 25 euros per a adults i 10 euros per a menors d'edat, que es destinaran a l'entitat, que atén més de 100 nens i dona suport a 200 famílies.