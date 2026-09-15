La Fundació Cecas va atendre 469 persones amb drogodependència i 245 familiars el 2025

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha visitat aquest dimarts la seu de la Fundació Centre Català de Solidaritat (Cecas) a Barcelona, que el 2025 va acompanyar 469 persones amb drogodependència i 245 familiars, amb l'objectiu de conèixer de primera mà la tasca d'atenció, rehabilitació i reinserció que duu a terme.
En primer lloc, ha visitat la Comunitat Terapèutica d'Acollida, on la seva directora, Laia Garcia, li ha explicat el model d'atenció i acompanyament que s'ofereix, informa el Govern en un comunicat.
També ha visitat el Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències, on ha conegut la tasca dels equips professionals (metges, psicòlegs i treballadors socials) i ha conclòs la visita amb una trobada amb el personal d'administració de la fundació i amb la directora del programa de Famílies, Laura Pascual.