La Fundació Catalunya Europa reivindica el "llegat catalanista i d'esquerres" de Maragall

Presenta el llibre 'Pasqual Maragall i l'Europa Pròxima'



BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

La Fundació Catalunya Europa ha reivindicat aquest dimecres el "llegat catalanista i d'esquerres" de l'expresident català Pasqual Maragall com a fórmula per la Catalunya i l'Europa actuals, ha explicat la fundació en un comunicat.

Ho ha fet en el marc de la presentació del llibre 'Pasqual Maragall i l'Europa Pròxima', en un acte al qual han assistit el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, el president d'ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, i el representant dels Comuns, David Cid.

També han assistit l'expresident català José Montilla i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

"Reivindiquem, més que mai, la manera de fer i governar que ho van caracteritzar", ha expressat la directora de la fundació, Dolors Camats, qui ha expressat que les maneres de fer de Maragall poden servir també actualment per aprendre dels seus encerts i errors, ha dit.

DAVANT DELS REPTES EUROPEUS

L'organització ha remarcat que la visió de Maragall és més rellevant que mai a Catalunya i Europa davant de reptes com l'emergència de l'extrema dreta que "qüestiona els valors mateixos de la democràcia" i posa en perill la convivència pacífica de la societat, assegura.

En aquest sentit, la presidenta de la fundació, Airy Maragall, ha dit que "alguns aspectes centrals de la visió d'Europa" que tenia Maragall són temes pendents o en discussió, com la necessitat de donar veu a les ciutats, veure la immigració com una solució, i enfortir els fonaments de la UE i la seva ampliació, ha detallat.

La presidenta també ha subratllat la necessitat d'actuar contra el canvi climàtic i en favor de la pau: "Només des d'una Europa amb més unió política, més federal, serà possible encarar aquest nou període de construcció europea, un període en el qual ja no podem tornar a fer-nos la pregunta Europa, sí o no?, sinó que hem de preguntar-nos: què Europa volem?".