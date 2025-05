La Fundació La Caixa obre la 17a edició del Concurs de Relats escrits per gent gran

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -

La Fundació La Caixa ha obert la 17a edició del Concurs de Relats escrits per gent gran, certamen que acceptarà relats de temàtica lliure de persones més grans de 60 anys fins al 23 de juliol.

La iniciativa, que el 2024 va rebre més de 5.000 candidatures i està impulsada per Ràdio Nacional d'Espanya (RNE) i 'La Vanguardia', busca fomentar l'hàbit de la lectura, l'escriptura, la imaginació i la creativitat entre la gent gran, segons ha informat la fundació aquest dijous en un comunicat.

En aquesta ocasió, el jurat seleccionarà 20 finalistes entre les tres categories, deu per la de relat, cinc per la de microrelat i altres cinc per la de pòdcast.

El premi del concurs consisteix en l'emissió del pòdcast i l'adaptació radiofònica del relat i el microrelat guanyadors a RNE, i la publicació dels textos a 'La Vanguardia'; també dona l'oportunitat de formar part del jurat de la següent edició i un trofeu elaborat artesanalment per les persones de la Fundació Autisme Mas Casadevall.

A més, tots els relats finalistes s'inclouran en un llibre biennal que dona suport a la dinamització dels tallers literaris 'Amics lectors' i 'Grans lectors'.