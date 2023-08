Fundació La Caixa llança nous tallers per a majors després de participar més de 400.000 persones en l'anterior edició

MADRID, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundació La Caixa ha impulsat nous tallers presencials i d'autoformació en línia per fomentar la participació activa i l'apoderament de majors, després que un total de 406.351 persones participessin durant el curs 2022-2023 en les 16.986 activitats dutes a terme en els 629 centres que formen la xarxa de centres propis i en conveni amb les administracions autonòmiques.

Segons ha informat la fundació, amb l'objectiu de generar més espais de participació i adaptar-se a les noves realitats, el programa de 'Persones Majors' de l'entitat amplia i diversifica la seva oferta d'activitats, sense oblidar l'heterogeneïtat de les persones majors.

El programa també inclou l'àmbit 'Creativitat i reflexió', amb propostes orientades a fomentar la creativitat i la imaginació de les persones majors, que se sumen a unes altres ja existents com a 'Manteniment i millora de la salut física i prevenció de la fragilitat'; el 'Foment del desenvolupament personal'; la 'Millora de les competències digitals'; i la 'Participació social i comunitària'.

Els nous tallers presencials que s'impulsen aquest curs ('Creació de podcast' i 'Escriptura creativa') s'emmarquen en l'àmbit 'Creació i reflexió', en el qual també s'inclouen el taller 'Amics lectors' i el 'Concurs de Relats Escrits per Persones Majors'. Per la seva banda, el taller 'Benestar en el vestir' se sumeixi a l'oferta d'activitats que fomenten la salut física.

"L'augment de l'esperança de vida ens obre un ventall de possibilitats després de la jubilació. En la Fundació La Caixa tenim el ferm compromís de posicionar a les persones majors com a agents actius de la societat tenint en compte les seves singularitats i reivindicant les capacitats, habilitats i aptituds d'un col·lectiu clau", ha destacat el director del programa de Persones Majors de la Fundació La Caixa, David Velasco.

Segons la fundació, totes les activitats impulsades tenen com missió que les persones majors puguin adquirir nous coneixements, així com prendre consciència d'habilitats existents o descobrir noves per potenciar-les. D'aquesta manera, el programa se centra en el desenvolupament de continguts innovadors i amb rigor per a una intervenció que promogui la salut, les relacions, el benestar, el desenvolupament personal i la vida plena de les persones majors, així com el seu compromís i participació social.

Altres novetats de la nova temporada són els cursos d'autoformació, que aborden temes com l'alimentació saludable, l'exercici, les rutines per al benestar o l'ús de les aplicacions tecnològiques, i estan destinats a totes aquelles persones que desitgen seguir sumant experiències a la vida al seu ritme.

També destaquen els minitalleres 'Aula oberta', formacions específiques dirigides a les persones majors voluntàries que donen suport digital als espais de l''Aula oberta' dels centres de persones majors.