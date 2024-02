La Fundació La Caixa i ISS renoven la seva aliança per promoure l'ocupació digna a l'Índia

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

La Fundació La Caixa i la Fundació ISS 'Una sonrisa más' han renovat el conveni de col·laboració per promoure l'ocupació digna a l'Índia, amb un focus especial en les dones, ha explicat ISS en un comunicat aquest dijous.

L'aliança es va signar per primera vegada el 2022 dins el programa Work4Progress (W4P) de la Fundació La Caixa i el nou acord l'amplia durant un any.

El programa té l'objectiu d'afavorir el desenvolupament d'oportunitats laborals en comunitats vulnerables de l'Índia, Colòmbia, Moçambic i el Perú.

ISS destinarà 20.000 euros durant aquest any que serviran per donar suport al projecte que s'està desenvolupant a l'estat d'Uttar Pradesh (Índia) per donar feina en el sector del transport públic a dones vulnerables.

També contempla la creació de set empreses de serveis de suport, com estacions de càrrega de bateries, reparació de tricicles elèctrics i acadèmies de conducció.