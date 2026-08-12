La Fundació La Caixa impulsa la contractació de 1.700 joves vulnerables a Catalunya

BARCELONA 12 ago. (EUROPA PRESS) -
La Fundació La Caixa ha impulsat la contractació de 1.700 joves vulnerables a Catalunya al llarg del primer semestre de 2026.
En total, el programa 'Incorpora' ha permès la inserció laboral de 6.300 persones a Catalunya durant la primera meitat de l'any, xifra que ascendeix a més de 21.000 pel que fa a les incorporacions propiciades a tota Espanya en aquest període, ha informat aquest dimecres la fundació en un comunicat.
La iniciativa compta amb la col·laboració de gairebé 10.000 empreses, més de 400 entitats socials i més d'1.000 professionals especialitzats en orientació i intermediació laboral.