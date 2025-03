La Fundació La Caixa i CriteriaCaixa tornen la seva seu a Catalunya

La van traslladar a Palma el 7 d'octubre del 2017 pel procés

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

El Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ha acordat "per unanimitat" tornar a Barcelona la seu social de la Fundació La Caixa i de CriteriaCaixa, informa en un comunicat aquest dimecres.

El nou domicili fiscal estarà situat a la torre II de la seu central de l'entitat, entre els números 621 i 629 de l'avinguda Diagonal de Barcelona.

La Fundació i Criteria van traslladar la seu a Palma el 7 d'octubre del 2017, amb la finalitat de "preservar els seus interessos empresarials i socials, a més de la seva operativa normal", després del referèndum de l'1 d'octubre d'aquell any, segons va explicar en el seu moment.

L'acord es pren "atenent que ja no es donen les circumstàncies que van causar el trasllat temporal d'aquestes seus a la ciutat de Palma l'any 2017".

L'entitat ha assegurat que el canvi no implica moviment de persones ni d'espais o serveis corporatius, ja que la majoria dels empleats i centres de treball "han estat sempre situats a Barcelona".

"ARRELS"

La Fundació ha assegurat que té "un ferm compromís amb les seves arrels" i ha recordat que va ser fundada el 1904 per l'advocat barceloní Francesc Moragas, amb el suport de diverses entitats de la societat civil catalana.

En tot cas, l'entitat ha volgut "remarcar també que el seu compromís amb les Balears i amb la ciutat de Palma es manté inalterable", amb el desenvolupament de programes per millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables.

Així mateix, ha destacat les activitats de Caixaforum Palma, lloc on el Patronat de la Fundació "continuarà mantenint periòdicament les mateixes reunions que fins ara".

CAIXABANK

Fonts de CaixaBank han declinat fer comentaris sobre un possible retorn de la seu del banc a Barcelona, d'on també va sortir el 7 d'octubre del 2017, en el seu cas, per instal·lar-la a València.

El conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, va dir en una roda de premsa el passat 30 de gener que CaixaBank mantindrà la seu a València i que és a la ciutat amb "caràcter indefinit".

Gortázar va dir que "no hi ha cap novetat" i que, textualment, no és gens previsible que la situació de la seu social de CaixaBank canviï.

"Reafirmem la nostra voluntat que en aquest aspecte no canviarem i no mourem la seu", va subratllar.

Preguntat per les condicions que poden suposar el retorn de la seu social a Barcelona, Gortázar va dir que no hi ha una llista de condicions que s'hagin de complir i va explicar que Barcelona és on passa la "major part" del temps i on es reuneix habitualment el comitè de direcció.

No obstant això, va afegir que aquest fet no suposa que no puguin fer el mateix a València, Madrid, Palma o qualsevol altra ciutat espanyola, i ha subratllat les "arrels" de l'entitat amb València.

EL RETORN DE BANC SABADELL

El retorn de la Fundació La Caixa i CriteriaCaixa es dona després del retorn, a finals de gener, de Banc Sabadell, que va ser la primera empresa cotitzada de l'Ibex-35 que va moure la seu social el 2017 i va prendre la decisió de retornar-la a Catalunya.

Preguntades per Europa Press aquest dimecres, grans empreses que també van sortir de Catalunya el 2017 com CaixaBank o Cellnex han declinat fer comentaris sobre un possible retorn.

El passat 3 de desembre la cimentera Molins també va aprovar tornar la seu social a Catalunya, després de situar-la a Madrid el 2017.

Altres empreses que han decidit tornar el seu domicili social a Catalunya han estat la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB), el setembre del 2018; Red Points, el juny de 2023, i Laboratorios Ordesa, l'octubre del 2023.

REACCIONS

Fonts del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa han celebrat el retorn de la seu: "És una molt bona notícia i un senyal més de l'impacte positiu de la normalització de la situació política i econòmica a Catalunya".

Per la seva banda, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha dit que és "una gran notícia per a l'economia i per al futur del país".

Sánchez Llibre a volgut "felicitar i agrair" al president tant de la Fundació com de Criteria, Isidre Fainé, la decisió de tornar la seu a Catalunya.