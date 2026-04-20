Fundació La Caixa, El Corte Inglés, CaixaBank i Inditex, les empreses amb més bona reputació, segons Advice

MADRID 20 abr. (EUROPA PRESS) -
La Fundació La Caixa, El Corte Inglés, CaixaBank, Inditex i Santander són les cinc companyies espanyoles amb nés bona reputació el 2026, segons l'últim informe d''Èxit empresarial' elaborat per la consultora Advice Strategic Consultants.
A continuació, el 'top 10' el completen Mercadona, Telefónica, Cellnex Telecom, Meliá Hotels International i Iberdrola, en un estudi en el qual s'aprecia que augmenta la confiança en les grans empreses, que actuen com a "refugi" davant la inflació, la desocupació o la incertesa generada per la situació geopolítica.
"Les deu empreses que encapçalen el rànquing Advice d'empreses amb més reputació a Espanya s'han guanyat la confiança dels espanyols, de la població general, de les pimes i dels autònoms", explica Jorge Díaz-Cardiel, soci director d'Advice Strategic Consultants.
Entre els factors que contribueixen aquestes empreses a situar-se en el 'top' d'èxit reputacional figura l'element de 'proximitat de la marca de la gran empresa', un factor emergent rellevant que atorga reputació a les empreses sistèmiques espanyoles. Precisament, la favorabilitat i proximitat i vincle emocional amb les marques suposa (de mitjana aritmètica) un 33% de la reputació de les grans empreses.
Aquesta "proximitat" passa pel coneixement informat de la marca, per un elevat índex de notorietat, de familiaritat i de favorabilitat, fins al punt que hi ha un vincle emocional entre les persones i les marques de les grans empreses sistèmiques espanyoles.
Fundació La Caixa, propietària de CriteriaCaixa, ha estat recompensada per l'aplicació de les millors pràctiques de govern corporatiu, mentre que El Corte Inglés destaca pel vincle especial i emocional que aconsegueix crear entre consumidors i empreses, el mateix que passa amb Inditex, que es queda en un notable quart lloc.
D'altra banda, el fet que una majoria d'espanyols acudeixi al finançament bancari ha generat una creixent proximitat, familiaritat i favorabilitat del consumidor cap als bancs, que redunda en valoracions més elevades de reputació, la qual cosa porta Caixabank a situar-se en el tercer lloc o Banc Santander en el cinquè lloc.
Per la seva banda, Cellnex Telecom ha rebut reconeixements per la seva excel·lència en govern corporatiu i és l'empresa del 'top 10' de la reputació amb més bona puntuació en govern corporatiu.