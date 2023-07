SWIM FOR ELA

TARRAGONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundació La Caixa ha fet una aportació de 2.000 euros al projecte Swim for ELA, que té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels afectats per aquesta malaltia.

En un comunicat aquest dimarts, Swim for ELA ha explicat que també es dona suport a les famílies amb accions de tipus sanitari i social complementari.

L'entitat amb seu a Cambrils (Tarragona) organitza activitats per recaptar fons per a la recerca i oferir suport als afectats.