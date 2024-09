Fundació La Caixa acompanya més de 65.000 nens de famílies vulnerables en l'inici de curs

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

La Fundació La Caixa acompanya més de 65.000 nens i adolescents de 40.000 famílies en situació de vulnerabilitat de tot Espanya en l'inici del curs escolar, informa aquest dijous en un comunicat.

Ho fa a través del programa CaixaProinfància, amb 17 anys de recorregut, que ofereix "suport socioeducatiu als qui més ho necessiten a través de reforç educatiu, activitats de lleure i temps lliure, tallers familiars, atenció psicològica, logopèdia i psicomotricitat".

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) estima que la despesa per a la tornada a l'escola pot suposar més de 500 euros de mitjana per alumne, per la qual cosa el programa CaixaProinfància pretén fer costat a les famílies en situació de vulnerabilitat amb el lliurament de kits de material escolar.

MATERIAL ESCOLAR

A través de 450 entitats socials de tot Espanya, el programa repartirà 3 modalitats de lots escolars formats per una motxilla i un contingut adaptat a cada cicle educatiu (infantil, primària i secundària).

El programa CaixaProinfància beneficiarà més de 20.000 menors de 13.000 famílies en situació de vulnerabilitat a Catalunya i compta amb la col·laboració de 150 entitats socials catalanes.