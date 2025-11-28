BCN Port repassa les accions del 2025 i presenta la proposta estratègica del 2026

BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
La Fundació BCN Port va celebrar dijous una nova edició del Fòrum de Partners, en la qual va repassar les accions del 2025 i va presentar la proposta estratègica per al 2026, informa aquest divendres.
Abans de l'esdeveniment, el Patronat de la fundació es va reunir en una trobada que va permetre "alinear objectius i establir les prioritats que marcaran la nova etapa".
En el Fòrum, la directora general de la Fundació, Catalina Grimalt, va repassar les principals línies d'acció i els avenços dels programes Circulars i RegenPorts.
Va posar en valor que "quan les coses es fan bé i en equip, es nota" i ha assenyalat que s'està impulsant una logística més àgil, eficient i sostenible.
També es van presentar els resultats del servei 'drone-as-a-service' per a operacions automatitzades o el projecte Smart Termina, que "continua expandint les seves capacitats de gestió operativa i de digitalització dels processos".