La Fundació BCN Port Innovation incorpora el grup emiratià Abu Dhabi Ports Group com a soci

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
Abu Dhabi (AD) Ports Group s'ha incorporat com a membre associat a la Fundació BCN Port Innovation i, a més, ha esdevingut el primer soci que s'adhereix al seu programa de biodiversitat RegenPorts, ha informat el Port de Barcelona en un comunicat aquest divendres.
L'acte de signatura s'ha celebrat a Barcelona i ha comptat amb la presència del CEO de Maritime & Shipping Cluster d'AD Ports Group, Ammar Al Shaiba; del president de la Fundació BCN Port Innovation i del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, i de la directora de la fundació, Catalina Grimalt.
El programa RegenPorts vol promoure la regeneració dels ecosistemes marins i transformar els ports cap a models més respectuosos amb el medi ambient.
Durant la trobada, Al Shaiba ha agraït l'oportunitat de participar en projectes "amb tant potencial" com RegenPorts i ha destacat el valor de la col·laboració entre els dos ports per impulsar una nova generació de projectes sostenibles.
Per la seva banda, Carbonell ha subratllat que aquesta incorporació reforça l'aposta per la cooperació internacional, alineada amb l'objectiu de transformar el sector marítim en un "ecosistema obert, regeneratiu i col·laboratiu".
En la mateixa línia, Grimalt ha assenyalat que l'arribada d'AD Ports Group suposa un "pas endavant" per consolidar la capital catalana com un laboratori d'innovació marítima referent al Mediterrani.