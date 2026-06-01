La Fundació BCN Port Innovation defineix les bases del seu nou full de ruta

Carbonell: Estarà "més estructurat, més enfocat i amb més capacitat de respondre als reptes"
BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -
El Fòrum de Partners de la Fundació BCN Port Innovation s'ha reunit per definir les bases del nou full de ruta de l'entitat, informa el Port de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.
Amb tres anys d'activitat, ha validat la seva necessitat dins l'ecosistema portuari i "s'ha consolidat com una eina útil" per connectar reptes, coneixement, empreses i solucions innovadores.
AMPLIACIÓ DE L'EQUIP
La nova etapa de l'ens coincideix amb el creixement de l'equip, que està previst que continuï creixent en les pròximes setmanes amb la incorporació de quatre persones.
D'aquesta manera, la Fundació tindrà més capacitat per impulsar projectes, respondre a més necessitats de l'ecosistema i avançar cap a una manera de treballar més ordenada, amb rols, processos i prioritats més definits.
El president del Port de Barcelona i de la Fundació, José Alberto Carbonell, ha destacat que aquesta nova etapa exigeix "transformar l'aprenentatge acumulat en aquests tres anys en una organització més estructurada, més enfocada i amb més capacitat de respondre als reptes presents i futurs".