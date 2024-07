Fundació Banc Sabadell premia als investigadors Manuel Delgado i Elvan Böke

Rull, Nadal i Prieto destaquen la necessitat de recolzar la innovació



SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Banc Sabadell ha entnregat aquest dilluns el XIX Premi a la Investigació Biomèdica a Elvan Böke, del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona, i el VIII Premi a les Ciències i l'Enginyeria a Manuel Delgado, de l'Institut de Recursos Naturals i Agrobiología de Sevilla (Irnas-Csic).

Han assistit el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; el conseller d'Universitats i Recerca dela Generalitat, Joaquim Nadal, i l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès.

MANUEL DELGADO

L'ambientòleg i investigador Manuel Delgado Baquerizo lidera el Laboratori de Biodiversitat i Funcionament Ecosistémico (BioFunLab) de l'Institut de Recursos Naturals i Agrobiología de Sevilla (Irnas-Csic) i estudia el bioma del sòl en un context de canvi climàtic global.

El jurat del VIII Premi a les Ciències i l'Enginyeria, presidit per Lluís Torner, l'ha premiat per "les seves contribucions científiques i el seu coneixement innovador sobre el bioma del sòl en general i de terres de cultiu en particular per fomentar una agricultura sostenible".

Delgado ha dit que el sòl és "un dels recursos més importants per a la civilització humana" però un de cada tres està degradat, encara que d'ell depèn aconseguir tots els objectius de sostenibilitat.

Ha considerat essencial conservar en el sòl el carboni, però ha advertit que està molt estressat i que en el futur tindrà menys capacitat de retenir carboni, i ha afegit que "la biodiversitat del sòl és molt vulnerable al canvi global".

ELVAN BÖKE

La biòloga turca Elvan Böke és cap del grup de Biologia de l'Ovòcit i Dormició Cel·lular del CRG i ha estat premiada per les seves troballes sobre l'envelliment dels ovòcits i el seu potencial impacte, la fertilitat i la reproducció.

El jurat del XIX Premi a la Investigació Biomèdica, presidit per Óscar Marín, ha reconegut el "descobriment d'adaptacions metabòliques clau per mantenir l'homeòstasi dels ovòcits durant anys a fi que siguin capaços de generar un embrió viable després de la fecundació".

Böke ha explicat que els ovòcits són la cèl·lula germinal femenina que s'està convertint en òvul i que l'objectiu ha de ser que els ovòcits siguin longeus.

Ha afegit que el seu laboratori investiga amb ovòcits humans, de ratolins i de granotes, i ha constatat que s'estan retardant les edats de la primera maternitat a Europa, la qual cosa s'afegeix al fet que la fertilitat disminueixi amb l'edat.

JOSEP OLIU: INNOVACIÓ

El president de la Fundació Banc Sabadell, Josep Oliu, ha afirmat que l'entitat està "molt prop de la innovació" i que aquesta és una de les branques amb que l'entitat entronca amb la societat.

El president del Parlament, Josep Rull, ha dit que és un privilegi que el Sabadell recolzi el talent i la innovació, que necessita entitats financeres "amb vocació" per fomentar-ho.

Quant als dos premiats, els ha felicitat per la seva "capacitat de liderar equips" per a les seves troballes, que són eines per salvar la vida humana i al planeta.

JOAQUIM NADAL

El conseller Nadal ha agraït al Sabadell, en nom del Govern, que s'impliqui en la societat "ajudant", i ha recordat que la Generalitat li va concedir el premi al Mecenatge.

Ha destacat als premiats perquè les seves respectives investigacions són una "bellíssima mostra" del que fa avançar a la Humanitat.

També ha dit que Catalunya vol ser aquest segle un enclavament de ciència i d'investigació, que estan donant resultats excel·lents, "fins i tot per damunt" del suport que reben de les administracions, que han de facilitar-ho i no dificultar-ho, ha afegit.

CARLOS PRIETO

El delegat Carlos Prieto ha agraït les classes magistrals --ha dit-- dels dos premiats durant l'acte i ha destacat que "hi ha bancs i bancs, i el Banc Sabadell és un banc arrelat" i que fomenta el desenvolupament i la innovació.

L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha dit que la col·laboració publico-privada és bàsica i ha defensat l'atracció de talent, i ha desitjat que el Banc Sabadell segueixi arrelat en el municipi i no prosperi l'Opa que afronta.

La Fundació Banc Sabadell va néixer en 1994 per promoure la cultura, la investigació i l'educació i, des de llavors, ha reconegut les trajectòries de 27 investigadors joves amb els seus guardons.