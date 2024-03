Funcionaris tallen l'accés a les presons de Quatre Camins i Wad-Ras (Barcelona)

BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -

Un centenar de funcionaris, segons els sindicats, talla l'accés a la presó de Quatre Camins i Joves aquest dissabte des de les 05.30, i unes 20 persones ho fan davant de la presó de dones de Barcelona Wad-Ras per la mort de la cuinera del centre Mas d'Enric (Tarragona) aquest dimecres.

Fonts sindicals expliquen a Europa Press que a Wad-Ras han permès l'accés a l'equip de cuina i infermeria, mentre que a Quatre Camins els talls no han permès el canvi de torn de nit i els funcionaris no han pogut accedir al centre per substituir els seus companys.

Els sindicats exigeixen responsabilitat a la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat davant de "l'escalada de violència als centres", i avisen que mantindran els talls durant tota la jornada d'aquest dissabte.

A més, les mateixes fonts acusen la direcció del centre de Quatre Camins d'"insults i amenaces" als funcionaris des que van començar les protestes, i en demanen el cessament.

També han assenyalat que la presó ha demanat reforços per un suposat incident a l'interior, que els protestants asseguren que ha estat una "invenció" per intentar dissuadir les protestes.