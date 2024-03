Funcionaris inicien talls d'accés a cinc presons de Barcelona, Lleida i Tarragona

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

Els funcionaris de presons han iniciat aquest dilluns al matí el tall d'accés a cinc centres penitenciaris de Barcelona, Lleida i Tarragona en protesta per la mort d'una cuinera la setmana passada presumptament a mans d'un pres que després es va suïcidar a la presó Mas d'Enric del Catllar (Tarragona).

Segons han informat fonts sindicals a Europa Press, els talls s'han iniciat sobre les 6.30 hores a les presons de Brians 1, Brians 2, Quatre Camins (Barcelona), Ponent (Lleida) i Mas d'Enric.

La Generalitat ha convocat per aquest dilluns a les 9 hores als representants sindicals dels treballadors penitenciaris per abordar la situació de les protestes, a la qual el portaveu d'UGT Presons, Xavier Martínez, va dir que no preveuen acudir perquè veuen una autèntica provocació que els convoquin sabent que els han exigit dimissions abans de seure a negociar.