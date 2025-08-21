En funcionament dues estacions de càrrega elèctrica ultrarrápida a la C-32 en el Garraf (Barcelona)

BARCELONA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
Un total de 16 punts de recarrega ultrarrápida han entrat aquest dijous en funcionament en dues estacions de servei de la C-32 a la comarca del Garraf (Barcelona), de titularitat de la Generalitat i que gestiona Autopistes, segons han informat en un comunicat.
Aquests punts de càrrega elèctrica han entrat en funcionament a la concessió de la C-32, a les àrees de servei Garraf Nord i Garraf Sud, en els municipis de Vilanova i la Geltrú i Cubelles (Barcelona).
Els nous punts de recarrega ultrarrápida tenen una potència de fins a 400 quilowatts, amb possibilitat de carregar fins a 300 quilòmetres d'autonomia en 15 minuts en funció del vehicle.
El desplegament d'aquests 16 punts de càrrega s'afegeixen als 24 del desplegament inicial d'Autopistes, filial d'Abertis a Espanya, i eleven a 40 el total de punts de càrrega en les vies que gestiona en tota Catalunya, contant també amb altres operadors.
La instal·lació i engegada dels dos punts de càrrega ultrarrápida a la C-32 forma part de l'Estratègia de Descarbonització de la xarxa viària i del Pla d'Impuls del Vehicle Elèctric de la Generalitat.