Fujitsu i la Fundació BCN Port Innovation crearan un bessó digital alo Port de Barcelona

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
Fujitsu i la Fundació BCN Port Innovation han arribat a un acord per fer una prova de concepte de bessó digital al Port de Barcelona, informa l'empresa en un comunicat aquest dimarts.
La iniciativa s'emmarca en la recent adhesió de Fujitsu com 'partner' tecnològic de la Fundació, i té com a objectiu la regeneració de l'entorn marí, la protecció de la biodiversitat i l'impuls de l'economia blava.
El projecte es basa en l'ús de drons submarins combinats amb intel·ligència artificial i analítica avançada, capaces de capturar representacions d'alta resolució del fons marí.
A través d'aquest enfocament de sensorització no invasiva, el bessó digital permetrà visualitzar i quantificar la biodiversitat, calcular la biomassa en funció de la cobertura vegetal i estimar el carboni blau associat a les algues marines.
La iniciativa ha de servir perquè la Fundació tingui una plataforma digital unificada que centralitzi tota la informació sobre la biodiversitat portuària i en faciliti el monitoratge a llarg termini.