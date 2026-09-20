La FUEN demana a la Generalitat reforçar la formació en català dels sanitaris

PLATAFORMA PER LA LLENGUA
BARCELONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
La Unió Federal de les Comunitats Nacionals Europees (FUEN) va aprovar aquest dissabte per unanimitat una resolució perquè la Generalitat catalana i la Valenciana, el Govern Balear i l'Estat legislin i apliquin mesures per "garantir el respecte als drets lingüístics dels catalanoparlants en l'atenció mèdica".
S'ha aprovat en el 70 Congrés de FUEN a Hèlsinki (Finlàndia), amb la presència de la Plataforma per la Llengua, única entitat dels territoris de parla catalana que forma part d'aquesta xarxa internacional, informa aquesta entitat en un comunicat aquest diumenge.
La resolució insta a garantir que la documentació sanitària estigui disponible en català, establir requisits progressius de coneixement de la llengua per als professionals, crear mecanismes efectius de reclamació i seguiment dels drets lingüístics i permetre que l'examen de metge intern resident (MIR) es faci en català.