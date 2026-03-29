Frustrat un intent de fugida del departament de règim tancat de la presó Brians 2 (Barcelona)

Dos interns van manipular el plafó de la cel·la i van accedir a la planta tècnica
BARCELONA, 29 març (EUROPA PRESS) -
Els funcionaris del Centre Penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), han frustrat durant la matinada d'aquest diumenge l'intent de fugida de dos interns del Departament Especial de Règim Tancat (DERT), ha informat la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica en un comunicat.
Segons ha explicat el sindicat CSIF, els interns van aconseguir abandonar la cel·la després de manipular el plafó i van accedir a la planta tècnica portant pals manipulats i una barra de ferro però, una vegada en aquesta zona, "mancaven de possibilitat real d'evasió".
Fonts penitenciàries consultades per Europa Press han assenyalat que la zona a la qual van accedir està situada entre el sostre de les cel·les i la teulada, un espai que alberga els sistemes de ventilació, seguretat i cablejat, i que una funcionària es va adonar perquè va escoltar sorolls i perquè un altre intern va alertar que hi havia aigua en la seva cel·la.
SERAN TRASLLADATS
Segons el departament, l'actuació dels professionals va permetre detectar la incidència de manera immediata, activar el protocol de seguretat i localitzar als dos interns en pocs minuts, de manera que no van poder culminar la fugida.
Una vegada localitzats, els dos presos van ser retinguts i traslladats de nou al DERT, on se'ls han aplicat les mesures de seguretat corresponents, sense que durant la intervenció s'hagin produït incidents greus.
El departament ha assenyalat que, d'acord als procediments habituals en aquest tipus de situacions, s'ha autoritzat el trasllat de tots dos interns a altres centres penitenciaris.
Des de CSIF asseguren que durant l'incident "els sistemes d'alarma no es van activar, constatant-se novament que aquests dispositius porten temps sense funcionar correctament" i sol·liciten que es reforcin les mesures de seguretat estructural, que es garanteixi el correcte funcionament dels sistemes d'alarma i que s'augmenti la dotació de personal en els mòduls d'especial règim.