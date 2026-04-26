El Front Polisario a Catalunya veu una "humiliació" que la regularització exclogui els apàtrides

BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Front Polisario a Catalunya, Mohamed Salem Laabeid, ha titllat de "humiliació" que les persones apàtrides, com és el cas de persones sahrauís, s'hagin quedat fora del Reial decret de la regularització extraordinària de migrants aprovat la setmana passada pel Govern.
En una entrevista a Europa Press, ha assegurat que hi ha sahrauís que han trigat fins a 4 o 5 anys a aconseguir la protecció d'apàtrides: "El que ha fet el Govern espanyol amb nosaltres és una xacra, és una humiliació, és repugnant, perquè no només ens lleva el nostre país, sinó que ens lleva fins a la nostra existència com a sahrauís".
Els apàtrides estaven esmentats en anteriors esborranys del Reial decret, però el Consell d'Estat, en el seu dictamen sobre el text, demanava retirar aquest esment específic juntament amb els sol·licitants de protecció internacional i recordava que l'ordenament jurídic espanyol conté una regulació específica de la situació o estatut d'apàtrida, diferent de la qual figura en el grup normatiu aplicable a l'estrangeria.
Mohamed Salem Laabeid ha explicat que des del Front Polisario no han mantingut converses amb el Govern sobre aquest tema, ja que tenen la relació trencada amb l'Executiu espanyol des de 2022, quan el president del Govern, Pedro Sánchez, va enviar una carta al rei del Marroc, Mohamed VI, en la qual reconeixia el pla marroquí pel Sàhara.
No obstant això, ha detallat que tenen aliats en els partits polítics representats als parlaments que sí que interlocuten amb el Govern i pregunten per la situació dels sahrauís, i ha assegurat que estan treballant per intentar "revisar i obrir les portes als sahrauís" perquè tinguin accés a la regularització sense haver d'esperar anys a aconseguir la protecció d'apàtrida.
També ha qüestionat l'estatus d'apàtrida: "L'Estat Español, no només ha recolzat l'ocupació del Sàhara i ha recolzat la violació de la legalitat internacional i la justícia internacional, no només això, sinó que estan esborrant al poble sahrauí", ha criticat.
El delegat del Front Polisario a Catalunya ha lamentat que, quan els sahrauís aconsegueixen la protecció d'apàtrides o el seu permís de residència, en el lloc de naixement ja no figura Sàhara Occidental, sinó que apareix la ciutat sahrauí i entre parèntesi el Marroc o Altres països d'Àfrica, la qual cosa interpreta com una voluntat explícita de "esborrar" al Sàhara.
EL PP VA FER "MENYS DANY"
Malgrat que ha assenyalat que la posició d'Espanya pel que fa al Sàhara sempre ha estat una qüestió d'Estat, com potencia administradora, ha afirmat que quan ha governat el PP han rebut "menys dany, almenys no han tocat les coses".
Ha acusat als socialistes de tenir una doble vara de mesurar en el plànol internacional, i ha lamentat que el 'No a la guerra' de Sánchez s'apliqui per a guerres com la d'Ucraïna o Gaza, però no al Sàhara: "Per què els drets humans en el Sàhara no són com els drets humans a Síria, o a Líbia, o a Tunísia, o a Aràbia Saudita, o a Iran?", s'ha preguntat.
El delegat del Front Polisario ha assegurat no entendre per què Espanya es posa del costat del Marroc, i ha ratllat de "hipocresia" que Espanya al·legui motius de control dels fluxos migratoris o relacionats amb la pesca per no donar suport a l'autodeterminació del poble sahrauí.
També ha assenyalat que, abans de la carta de 2022, percebien més proximitat a la causa sahrauí per part d'alcaldes i militants socialistes, i ha afegit que a partir de llavors el PSOE va enviar "una circular als militants i als quadres del partit, demanant-los recolzar al Marroc i justificant per què recolzar al Marroc".