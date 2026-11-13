Front Ampli vol "extingir" els pisos turístics dels blocs residencials i zones tensionades

TARRAGONA, 13 (EUROPA PRESS)
El candidat d'Esquerra Unida (IU) de Front Ampli i número 3 per Madrid, Toni Valero, ha apostat per "extingir de manera definitiva i progressiva" les llicències de pisos turístics i els lloguers temporals fraudulents dels blocs residencials i zones de mercat tensionat.
"Tenim clar que aquí hi ha un camí inevitable: o s'està amb els especuladors o s'està amb la gent treballadora, i nosaltres ho tenim molt clar", ha sostingut en unes declaracions als mitjans aquest divendres a Tarragona, acompanyat per la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i la candidata de Comuns-Front Ampli a la província, Ester Roca.
Ha sostingut que aquesta mesura s'implantaria "en un termini raonable" de tres anys i que, passat aquest temps, s'eliminaria de manera definitiva la turistificació dels barris residencials i, per tant, la transferència d'ús habitacional a ús turístic.
Per Valero, aquest és el "gran reemplaçament del qual no es parla, aquelles llars familiars que passen a ser pisos turístics. Aquells negocis locals que passen a ser franquícies. Aquells barris que es converteixen en aparadors per a turistes".
"El Front Ampli s'arremanga i es presenta a aquestes eleccions amb la voluntat de governar i de fer-ho amb valentia, de fer-ho per defensar la classe treballadora", ha assegurat el número 3 del partit per Madrid.
ALBIACH I ROCA
Per la seva banda, Albiach ha assenyalat que si bé el turisme és un sector important per a Catalunya, ha de ser sostenible i oferir bones condicions als treballadors, per la qual cosa ha reclamat "una contundència i una valentia que no tenen els socialistes" per abordar-ho.
"Per això és tan important que el pròxim 29 de novembre es voti Comuns-Front Ampli, perquè som els que prohibirem l'ús especulatiu de l'habitatge, perquè amb els fons voltor no es negocia i no se'ls agafa el telèfon. Als fons voltor se'ls multa i se'ls expulsa del nostre país", ha sostingut.
Roca ha alertat que a Tarragona, el turisme està fent que hi hagi més cases buides i que la gent, especialment els joves, no puguin accedir a un habitatge, i ha denunciat el "problema de convivència" que està provocant la proliferació de pisos turístics a les ciutats de la província.