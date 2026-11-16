Front Ampli proposa limitar les herències dels ultrarics a 10 milions per hereu

MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Front Ampli recull dins el seu programa electoral per als comicis del 29N la limitació de les herències dels ultrarics, i posa el topall en una quantitat màxima de 10 milions d'euros per hereu d'un gran patrimoni.
Segons ha informat la candidatura, aquesta limitació s'implementarà amb l'establiment d'un tipus impositiu marginal del 100% sobre el tram de la base imposable que superi aquesta xifra en l'impost de successions i donacions.
En l'import total es tindran en compte les donacions rebudes en vida i no es permetran les bonificacions autonòmiques, ha desgranat l'espai polític que lidera Ada Colau.
UN ALTRE TRAM PER A HERÈNCIES ENTRE 5 I 10 MILIONS
A més, la mesura contempla, entre d'altres, un nou tram addicional per a herències entre 5 i 10 milions amb tipus marginals alts (75%) i la reducció dels tipus existents per als trams inferiors als 120.000 euros.
Front Ampli ha justificat aquest impost com un element necessari per corregir la desigualtat i orientat també a "restringir el poder econòmic i polític dels grans patrimonis" d'Espanya.
ES DOBLARAN LES DESPESES EN POLÍTIQUES D'HABITATGE
La recaptació adicional "seria suficient per doblar la despesa actual en polítiques socials d'habitatge, i contribueix a frenar la transmissió intergeneracional de la pobresa i a promoure una igualtat d'oportunitats més gran", segons ha explicat la candidatura.
A part, han assenyalat que al país hi ha 33 persones amb més de 1000 milions, 400 persones amb patrimonis de més de 100 milions d'euros i 100 persones conserven més de 250.000 milions en patrimoni, cosa que mostra, segons Front Ampli, "un grau extrem de concentració del poder econòmic i polític, que alimenta un cercle viciós de desigualtat en la distribució de la renda i la riquesa".
La coalició també ha argumentat que es tracta d'una mesura "complementària i consonant" amb altres que ja ha presentat per al seu programa del 29M, que presenta aquest mateix dilluns, com l'impost als grans patrimonis, l'expropiació de fons voltor, o l'impost als grans propietaris a partir del quart habitatge per a persones físiques i de la primera per a persones jurídiques.
Aquest diumenge a la nit la candidata de Front Ampli, Ada Colau, ja ha avançat aquesta proposta per posar fi a les herències de les grans fortunes ja que generen "una desigualtat enorme" que, segons ella, no està justificada: "Cal posar justícia", ha declarat en una entrevista a La Séptima aquest diumenge.