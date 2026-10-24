Front Ampli proposa que cap pensió estigui per sota de l'SMI i fixar en 65 anys l'edat màxima de jubilació

Colau diu que és “inacceptable” que 4,6 milions de pensionistes cobrin per sota de l’SMI
MADRID, 24 oct. (OTR/PRESS) -
Front Ampli ha proposat aquest dissabte que cap pensió estigui per sota del salari mínim interprofessional (SMI) i que l’edat màxima per poder jubilar-se no superi els 65 anys, davant del "perill" del sistema que proclamen tant des del PP com des de Vox.
Així ho ha posat de manifest l’exalcaldessa de Barcelona i candidata de la coalició a la Presidència del Govern, Ada Colau, en declaracions als mitjans de comunicació durant la manifestació en defensa de les pensions que té lloc a Madrid.
Colau considera "inacceptable" que encara avui a Espanya 4,6 milions de pensionistes cobrin per sota de l’SMI i que d’ells 2 milions rebin 900 euros al mes, sent les dones el col·lectiu que concentra les més baixes.
Per això, amb vista a les generals del proper 29 de novembre, en les quals Espanya es juga "tant" i "on la dreta i l’extrema dreta" ja han dit que començaran a "retallar" les pensions, Colau ha garantit que Front Ampli no només les mantindrà, sinó que les ampliarà, perquè els jubilats puguin arribar a final de mes "després de dècades i dècades cotitzant i contribuint al bé comú".
En concret, ha apuntat que la seva primera proposta en aquest sentit és vincular les pensions mínimes amb l’SMI. "Si puja l’SMI, el més lògic és que les pensions pugin al mateix ritme i que cap hi estigui per sota", ha asseverat.
Però, a més, Front Ampli planteja fixar de manera "clara i contundent" l’edat de jubilació als 65 anys, "i no anar més enllà". "Els nostres pares i mares, els nostres avis i àvies, tenen tot el dret a un descans digne i a poder gaudir dels seus últims anys, després d’haver treballat i cotitzat durant dècades i de cuidar la família, sense estar patint per arribar a final de mes", ha defensat.
I davant del "perill" del sistema de pensions que invoquen el PP i Vox, Colau ha dit que "l’únic perill que hi ha en aquest país és que guanyi la dreta i l’extrema dreta". "Per això, ens estem presentant per anar per totes, no només a derrotar l’extrema dreta en les properes eleccions, sinó sobretot a continuar avançant i ampliant drets i llibertats en aquest país", ha assegurat.
LA "MATRACA" QUE EL SISTEMA ÉS INSOSTENIBLE
En la mateixa línia s’ha expressat el cap de llista de Front Ampli per Madrid, Emilio Delgado, que ha subratllat que el sistema públic de pensions "no només és perfectament sostenible, sinó que és manifestament millorable", tenint en compte, ha destacat, que Espanya està un punt per sota de la mitjana de pensions a la UE i 3 punts per sota de la contribució fiscal.
La dreta espanyola "fa 40 anys que dona la llauna que és insostenible perquè vol fer amb les pensions el que ja ha fet amb els serveis públics allà on governa: desballestar-los i lliurar-los a la iniciativa privada", ha assenyalat Delgado, que considera una "burla" i un "menyspreu profund" cap a "la gent que ha aixecat el país" el model que defensen el PP i Vox.
El madrileny ha afirmat que el que busquen els de Feijóo i els d’Abascal és "concentrar encara més la riquesa", com ha passat en 30 països on s’ha aprovat el seu model. "I no ho consentirem", ha avisat.