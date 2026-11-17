MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli, Ada Colau, ha proposat establir una clàusula de revisió salarial vinculada a l'IPC per garantir que els sous pugin automàticament d'acord amb el cost de la vida i evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu per la inflació.
Durant la seva intervenció aquest dimarts als 'Desayunos Informativos de Europa Press', Colau ha explicat que la mesura s'articularia mitjançant una modificació de l'Estatut dels Treballadors, amb l'objectiu d'estendre a tots els treballadors un mecanisme que actualment ja existeix en alguns convenis col·lectius gràcies a la negociació sindical.
En aquest sentit, ha advertit que un 60% dels treballadors queden fora dels convenis col·lectius i, per tant, no tenen garantit que el seu salari s'actualitzi d'acord amb l'IPC. Per això, ha defensat que la revisió salarial esdevingui una mesura "universal" per assegurar que les pujades arribin al conjunt dels treballadors.
"És una mesura molt de mínims per garantir que efectivament els salaris d'aquest país pugin d'acord amb el preu de la vida i que arribin a tothom", ha assenyalat.
La candidata ha fet aquest anunci coincidint amb l'aprovació d'una nova pujada del salari mínim interprofessional (SMI) en el Consell de Ministres, que, segons ha indicat, arribarà als 1.286 euros, un 75% més que el 2018.
Colau ha defensat que l'increment del salari mínim està impulsant a l'alça la resta de les retribucions i ha contraposat aquesta evolució als beneficis empresarials. A parer seu, les empreses amb "beneficis gegantins" no estan traslladant aquesta bonança als salaris dels seus treballadors.
Per això, ha reivindicat que Front Ampli tingui un paper destacat en el pròxim govern progressista per garantir que la nova pujada de l'SMI "no sigui l'última" i que els salaris augmentin de manera generalitzada a Espanya.