Front Ampli celebra els últims acords a Aragó i les Balears i manté "la porta oberta" a Podem

MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Front Ampli ha celebrat els darrers acords assolits aquest dijous a Aragó i les Balears, alhora que manté oberta la porta al fet que Podem s'incorpori a altres confluències de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre.
Les forces d'aquestes dues comunitats se sumen a la candidatura electoral acordada a les Canàries amb la marca 'Unitat del Poble Canari', que integra les formacions d'esquerres de Nova Canàries-Bloc Canarista, Esquerra Unida, Moviment Sumar i Podem, si bé Drago Canàries, encapçalada per l'exdiputat de la formació morada Alberto Rodríguez, ha decidit concórrer-hi en solitari.
A Aragó, Chunta Aragonesista, Esquerra Unida, Moviment Sumar, Partit Verd i Retallades Zero han acordat presentar-se al 29N amb la denominació 'Chunta Aragonesista-Front Ampli Aragó', però Podem, a falta que es tanqui el termini aquest divendres, no ha entrat a l'equació.
El president de Chunta, Jorge Pueyo, ha lamentat a les xarxes que Podem no s'hagi adherit a l'acord, tot i que els ha continuat allargant la mà. "Falta Podem, i per això, Chunta Aragonesista també llancem el guant i els demanem que s'incorporin a aquest Front Ampli d'Aragó", ha dit.
A les Balears, Ara MÉS --partit integrat per Ara Eivissa, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca-- ha avalat, amb el 89% dels vots de la seva Assemblea, l'acord amb Sumar i Esquerra Unida per concórrer-hi amb la denominació 'Ara MÉS-Front Ampli'.