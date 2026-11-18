A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, farà costat dissabte vinent a la candidata de Front Ampli a les eleccions del 29N, Ada Colau, en l'acte central de l'equador de campanya de la coalició, previst a Barcelona.
La irrupció de Díaz en campanya es produeix després que el Govern central, a proposta del seu departament, aprovés en el Consell de Ministres apujar el salari mínim interprofessional (SMI) per al 2027 en un 5,3%, fins als 1.286 euros.
Precisament l'increment del salari mínim és una de les fites aquesta legislatura que reivindica el seu espai polític, el qual posa de paradigma dels seus assoliments de gestió i de la seva empenta davant el PSOE per impulsar mesures progressistes ambicioses.
Després de renunciar a la seva candidatura per liderar l'Organització Internacional del Treball (OIT), Díaz ja va anar de públic dilluns a un acte de Front Ampli per visualitzar el seu suport a Colau, que al seu torn la va lloar i definir com la millor ministra de Treball.