El Frob vota en contra de l'augment salarial del consell de CaixaBank i ho deslliga de la seva gestió

Rober Solsona - Europa Press
BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
El Frob, segon màxim accionista de CaixaBank, ha votat en contra de la nova política de remuneració del consell d'administració de CaixaBank, que inclou un increment dels sous, tot i que fonts del Ministeri d'Economia, Empresa i Comerç han explicat a Europa Press que la decisió "no té res a veure" amb la gestió de l'entitat.
Ho ha fet en el marc de la junta general d'accionistes de l'entitat, que s'ha celebrat aquest divendres al Palau de Congressos de València i que ha aprovat tots els punts de l'ordre del dia, inclosa la política de retribucions.
Les mateixes fonts han explicat que el vot es deu a la seva política interna de no acceptar pujades superiors a les que té la plantilla del banc, i la nova política inclou un augment del sou fix i de les aportacions a plans d'estalvi del conseller delegat del banc, Gonzalo Gortázar, del 3% i del sou variable del 49,7%, amb un total del 19,7% si assoleix tots els objectius.