Frit Ravich inverteix 115 milions en una nova planta de producció i un centre de distribució

GIRONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
L'empresa d'alimentació Frit Ravich invertirà més de 115 milions d'euros en la construcció d'un centre de producció a Maçanet de la Selva (Girona) i en un nou centre de distribució a Madrid.
El projecte de la nova fàbrica, que comptarà amb una superfície aproximada de 33.000 metres quadrats, actualment està en la fase de pla director, ha informat aquest dilluns la companyia en un comunicat.
Se situarà en una parcel·la confrontant a l'actual seu central i estarà enfocada principalment en l'elaboració de patates fregides i crispetes.
L'empresa confia a duplicar la capacitat total de producció al final d'aquesta dècada gràcies a aquesta inversió i a quadruplicar la capacitat de cara al 2050.
El nou centre de distribució a Madrid "optimitzarà l'operativa a la zona centre i sud de la Península" amb l'objectiu de mantenir el compromís d'entrega en 24 hores i la disponibilitat d'estoc.
Aquestes actuacions són una "palanca clau per assolir el repte dels 600 milions d'euros de facturació", segons la companyia, i el nou centre productiu preveu la creació d'uns 500 llocs de feina de manera progressiva durant els pròxims anys.