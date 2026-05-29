Freixa (Junts) oficialitza que també concorrerà a les primàries per ser l'alcaldable a Barcelona

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
La secretària primera de la Mesa del Parlament i diputada de Junts Glòria Freixa ha oficialitzat aquest divendres que també es presentarà a les primàries que el partit celebrarà per triar l'alcaldable de Barcelona en les municipals de l'any vinent.
Ho ha explicat en un comunicat, i amb això serà la tercera persona que concorrerà a aquestes primàries: també han fet el pas l'actual líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, i la diputada al Congrés Pilar Calvo.
Segons Freixa, es presenta amb la voluntat d'"integrar totes les sensibilitats de Junts" per construir un projecte ampli, cohesionat i preparat, i veu imprescindible obrir una nova etapa que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i perpetuades, al seu judici, pel govern de Jaume Collboni.