Francina Armegol, nova presidenta del Congrés

La socialista Francina Armengol ha estat elegida aquest dijous presidenta del Congrés en imposar-se per majoria absoluta en la primera votació celebrada en la sessió constitutiva d'aquesta XV Legislatura, mentre que el PP i Vox han actuat per separat per falta d'acord, dividint els seus vots entre Cuca Gamarra i Ignacio Gil Lázaro.

En concret, Armengol ha aconseguit 178 paperetes, mentre que Cuca Gamarra s'ha quedat en 139 vots --si bé la presidenta de la mesa d'edat ha dit només 129-- i el candidat de Vox només ha estat recolzat pels 33 diputats del seu grup.

Encara que la votació és secreta, mitjançant papereta dipositada en urna, els pronunciaments dels diferents partits en últims dies apunten al fet que Armengol ha rebut el suport dels 121 diputats del PSOE, 31 de Sumar, set d'ERC, set de Junts, sis de Bildu, cinc del PNB i un del BNG.