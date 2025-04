Francisco Reynés i Maite Barrera, nous patrons de la Fundació La Caixa

BARCELONA 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El patronat de la Fundació La Caixa ha aprovat aquest dijous per unanimitat el nomenament del president i conseller delegat de Naturgy, Francisco Reynés, i la CEO i fundadora de Bluecap, Maite Barrera, com a nous patrons de l'entitat per un període de 4 anys.

Així mateix, el patronat també ha aprovat la renovació com a patrons de l'entitat del president d'honor de BPI, Artur Santos, i el president executiu de Telefónica, Marc Murtra, per quatre anys, ha informat la fundació en un comunicat.

Reynés (Palma, 1963) és president i conseller delegat de Naturgy des del febrer del 2018, i prèviament va ser conseller delegat d'Abertis, president de Cellnex Telecom i director general de Criteria CaixaCorp.

Maite Barrera (Girona, 1974) és membre de l'International Advisory Board del grup Globant i anteriorment va desenvolupar càrrecs a Oliver Wyman & Co, BBVA/Argentaria i Alpha Corporate.

Amb aquests nomenaments, el patronat de la fundació queda format per Isidre Fainé com a president, Javier Godó com a vicepresident i com a vocals José María Álvarez-Pallete, Maite Barrera, Xavier Brossa, Luis Carreras, Isabel Estapé, María Isabel Gabarró, Eugeni Gay, Francesc Homs, Pablo Isla, Marc Murtra, Asunción Ortega, Francisco Reynés i Artur Santos.

El completen Josep Maria Coronas com a secretari-director general i Adolfo Feijóo com a sotssecretari.